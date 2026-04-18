Presentan actualización del modelo educativo

Para responder a la necesidad de repensar el sentido y propósito de la educación universitaria en el contexto actual, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) presentó los resultados de la actualización del Modelo Educativo Humanista Intercultural y Modelo Académico con visión 2050.

Dicho modelo se ha nutrido de las voces, miradas, experiencias, conocimientos y saberes de quienes integran la comunidad universitaria y su entorno, luego de desarrollar una consulta, mesas de diálogo, foros de discusión y trabajo de taller con los docentes.

Esta es una apuesta por una educación superior que forma, transforma y dignifica, toda vez que reconoce que la sociedad enfrenta desafíos inéditos, desigualdades estructurales persistentes, inequidad de género, crisis ambientales, tensiones sociopolíticas y transformaciones tecnológicas.

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que este ha sido producto de un arduo trabajo por parte de la comunidad universitaria, un paso más hacia la transformación de la visión que la universidad tendrá para formar a los futuros profesionistas y ciudadanos, con sentido humanista y social.

Acciones innovadoras

Explicó que ante los cambios que el entorno local, nacional y mundial registra, es necesario contar con acciones innovadoras, que permitan a las juventudes formarse con los conocimientos más nuevos, contando con el componente humanista e intercultural.

Por su parte, el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, aseveró que entre los principales retos que enfrenta la formación universitaria, se encuentra cómo cerrar las brechas entre docentes y estudiantes en el acceso y manejo de las tecnologías digitales, sobre todo los de la inteligencia artificial.

Durante su intervención, el secretario general de la UDUALC, Roberto Escalante Semerena, afirmó que este es un paso necesario, para llevar la educación de Chiapas a un nuevo estadío, donde la cooperación y confianza de todas y todos los integrantes de esta comunidad será una meta alcanzada en el futuro próximo.

En este evento, también se entregaron reconocimientos a las personas que trabajaron en la consecución de las tareas necesarias para lograr la construcción de este modelo educativo, recibiendo dichos diplomas representantes de 22 unidades académicas y dependencias de la Unach, así como de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad Intercultural de Chiapas.