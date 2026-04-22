Presentan cartelera de reapertura del museo

A partir de este miércoles 22 de abril en el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez se realizarán una serie de eventos que finalizarán el domingo 26, para celebrar la recuperación y reapertura de este edificio con gran valor histórico para la capital chiapaneca, después de cinco años de permanecer cerrado.

La apertura oficial será el próximo 2 de mayo, con una exposición del artista chiapaneco Reynaldo Velázquez Zebadúa, una de las figuras más reconocidas de las artes plásticas en México, con trayectoria nacional e internacional en disciplinas como la pintura, la escultura, el grabado y el dibujo.

Este miércoles inician las actividades con un Diálogo Intergeneracional con las Fundadoras a partir de las 18 horas; el jueves habrá proyección de cine a las 18:30; para el viernes habrá una serenata con la Tuna Femenil y la presentación de Zombie Jazz Project, también a las seis de la tarde.

Carmen Villa, miembro de la Fundación Fernando Castañón Gamboa pro Museo de la Ciudad, comentó que a la par se continúa trabajando en la conservación y restauración de las piezas que integran la colección y se sigue atendiendo diversos desperfectos del inmueble, derivados de los cinco años en que el edificio permaneció cerrado.

Voluntarios recuperan este espacio

Destacó que todo este proceso ha sido sostenido por el trabajo voluntario de la ciudadanía que se ha sumado en la recuperación de este espacio, el cual hasta ahora no recibe recursos públicos.

Desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2024 se reunieron en las puertas del museo con arte, memoria y comunidad. Buscaron diálogo institucional y fueron escuchados. El 6 de septiembre de 2025 el edificio fue devuelto a la ciudadanía.

Cinco años sin habitar dejaron huella. Humedad que subía por los muros, fauna que se hizo dueña de los rincones (palomas, murciélagos), pisos rotos, instalaciones olvidadas.