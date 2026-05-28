Presentan Consejo iniciativa de Ley Inmobiliaria

En el marco de una reunión del Consejo Nacional Inmobiliario celebrada en la capital chiapaneca, el rector de la Universidad de Chiapas y experto inmobiliario con más de tres décadas de experiencia, Armando Ledezma Borja, presentó formalmente una iniciativa de Ley Inmobiliaria para el Estado de Chiapas, la cual fue entregada a representantes del Congreso local.

De ser aprobada, la entidad se convertiría en pionera en protección patrimonial a nivel nacional.

El punto medular de la propuesta es regular la figura del intermediario inmobiliario mediante la creación de la figura del “broker inmobiliario”, con el objetivo de evitar prácticas fraudulentas y garantizar la seguridad jurídica de quienes invierten en bienes raíces.

Ledezma Borja explicó que la iniciativa no parte de una idea abstracta, sino de un sistema probado en diversas jurisdicciones del mundo.

“El broker inmobiliario no es una figura ajena al sistema jurídico mexicano. Es la promotoría de seguros aplicada al sector que durante décadas ha carecido de su equivalente”, señaló.

El rector detalló que el modelo se basa en regulaciones exitosas de países como Estados Unidos (California y Texas), Canadá (Ontario) y Australia, donde el agente vendedor no puede operar libremente, sino bajo la supervisión y responsabilidad de un broker.

Modalidades de operación

El especialista aclaró que el modelo no obliga a todos los profesionales inmobiliarios a integrarse a una estructura jerárquica. El broker podrá operar bajo dos modalidades:

Dirigir agentes bajo su supervisión, asumiendo responsabilidad solidaria y contratando una póliza colectiva.

Ejercer en forma independiente, sin agentes a su cargo, respondiendo únicamente por sus actos y con su propia póliza de responsabilidad individual.

Ledezma Borja informó que la propuesta contiene tres instrumentos normativos completos:

Una iniciativa de Ley General de Intermediación Inmobiliaria que establecería el estándar nacional.

Una iniciativa de ley estatal armonizada para su implementación coordinada con la futura ley general.

Una iniciativa de ley estatal autónoma, jurídicamente viable para su aplicación inmediata en Chiapas.

Todas las propuestas incluyen sus respectivos reglamentos. “No estamos en fase conceptual, estamos en fase normativa”, subrayó.