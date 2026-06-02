Presentan convocatoria para medalla Rosario Castellanos 2026

La Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos, que preside la diputada María Roselia Jiménez Pérez, presentó en la mañana de ayer en Comitán la convocatoria para entregar esta máxima condecoración que entrega el Congreso del Estado de Chiapas a mujeres y hombres mexicanos que se hayan distinguido por el desarrollo de la ciencia, el arte o la virtud en grado eminente.

Fue en conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Museo Rosario Castellanos (Muroc) ubicado sobre la 3a. Sur, entre 1a y 2a. avenida Oriente, en el centro histórico de esta ciudad.

En este acto, estuvieron presentes el alcalde de Comitán, la presidenta del Sistema DIF, así como integrantes de esta Comisión de Postulación: Diputado Luis Eduardo Gordillo Gordillo, Diputada Rosa Linda López Sánchez y María Reyes Diego Gómez.

Postulaciones

Fue el diputado Luis Eduardo Gordillo quien dio a conocer que se estarán recibiendo las propuestas en formato digital, a partir de esta fecha hasta el 30 de junio.

En donde dicha medalla se otorgará por acuerdo tomado en sesión pública celebrada en el Congreso del Estado, previo dictamen de la comisión y discusión de los méritos de las candidatas y candidatos.

Por lo que se espera que sea impuesta por el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en sesión solemne el próximo 7 de agosto en el recinto del Congreso del Estado.

Indicando que cada propuesta deberá contener: carta de presentación de la propuesta; carta de aceptación de la candidata o candidato; documentos y materiales bibliográficos, gráficos, audiovisuales o de cualquier tipo que resalten su valor artístico, científico o de virtud.