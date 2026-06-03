Presentan convocatoria Rosario Castellanos 2026

La diputada María Roselia Jiménez Pérez, presidenta de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos del Congreso del Estado, encabezó este martes la presentación oficial de la convocatoria a la Medalla Rosario Castellanos 2026, galardón que será entregado a personas de nacionalidad mexicana que se hayan distinguido por su desarrollo en la ciencia, el arte o la virtud en grado eminente, en favor de México o de la humanidad.

En el acto, realizado en el recinto legislativo, la diputada explicó que la medalla fue creada en honor a la destacada escritora universal Rosario Castellanos, quien narró y denunció los acontecimientos de su época con un profundo sentir humanista. “Es un ejemplo a seguir”, subrayó Jiménez Pérez.

Presea

El Honorable Congreso del Estado de Chiapas convocó a las dependencias del Poder Ejecutivo, al Poder Judicial del Estado, a las universidades de Chiapas y de todo el país, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, sociedades científicas, colegios y agrupaciones profesionales, para que propongan a mujeres u hombres mexicanos que reúnan los méritos señalados.

Proponentes: Cada institución o asociación convocada podrá postular únicamente una candidata o un candidato, mediante escrito firmado por su representante.

Méritos a considerar: Desarrollo en ciencia, arte o virtud en grado eminente como servidores de Chiapas, de la patria o de la humanidad.

Nacionalidad: Las personas propuestas deberán acreditar la nacionalidad mexicana para recibir la presea en caso de ser elegidas.

Documentación: Cada propuesta deberá incluir carta de presentación con exposición detallada de motivos, carta de aceptación de la candidata o candidato, y materiales bibliográficos, gráficos, auditivos o visuales que respalden su valor artístico, científico o virtuoso.

Formato digital: Los expedientes deberán enviarse en formato digital al correo oficial [email protected], con un peso máximo de 25 MB.

La Medalla Rosario Castellanos será otorgada mediante acuerdo del pleno del Congreso del Estado, previo dictamen de la Comisión de Postulación y discusión de los méritos de los candidatos. La presea será impuesta por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en una sesión solemne el próximo 7 de agosto de 2026 en el recinto del Honorable Congreso del Estado.