Presentan el libro Ajway Chapultenango

El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas, (Celali-Unach-Unicach), celebraron este jueves el Día Internacional del Libro con la presentación de “Ajway Chapultenango”, una obra de Antonio Gómez González que rescata la esencia de la identidad zoque.

Fue un intercambio generacional con los jóvenes universitarios, situando la memoria histórica como una herramienta clave para interpretar los procesos de crecimiento y resistencia de este pueblo originario.

La presentación del libro “Ajway Chapultenango, se realizó en el Auditorio de Rectoría, Ciudad Universitaria (Unicach). Obra que rescata y visibiliza la riqueza cultural, histórica y lingüística de esta comunidad originaria del estado.

A esta actividad asistieron autoridades académicas, estudiantes y público interesado en el patrimonio cultural de Chiapas.

La ceremonia contó con la presencia del secretario de Cultura, Roberto Hernández Soto, quien ofreció las palabras de bienvenida.