Presentan libro del escritor Guillermo Rodas

El libro “Atrapado en los recuerdos de la tierra del venado y la iguana”, en referencia a Mazatán, fue presentado este miércoles por el escritor chiapaneco, Guillermo Rodas Villalobos.

En el Museo de Tapachula, ante la presencia de autoridades municipales, integrantes de asociaciones culturales y familiares, se destacó la importancia de abrir los espacios a los autores locales, quienes en sus escritos rescatan las raíces y costumbres regionales.

Rodas Villalobos es originario de Mazatán, de profesión contador público, aunque desde joven se interesó por la escritura, tanto que obtuvo el Premio Estatal de Cuento Estudiantil en 1984.

Estableció que su obra está caracterizada por las vivencias personales, la identidad regional y el vínculo con la tierra, las voces del pueblo y el amor por la familia.

Édgar Gerardo Torreblanca y Exal Gerardo Rodas, así como la directora de Educación Municipal, Rosicela Gutiérrez Fabiel, acompañaron al escritor en la presentación del libro, en la que se caracterizó una de las tradiciones de Mazatán como “El Diablito”, así como la música de marimba.