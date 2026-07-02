Presentarán catálogo de unidades eléctricas

Con la intención de que la ciudadanía reciba un mejor servicio dentro del transporte público en Chiapas, un grupo de transportistas llevará a cabo una feria para presentar un catálogo de unidades eléctricas y se mostrarán las opciones que hay en el mercado para la renovación de los vehículos.

Se espera que en las próximas semanas se lleve a cabo el evento, en la cual se expondrán carros renovados, modernos y adecuados para atender a la población que se desplaza por las diversas colonias de la capital.

Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), dijo que hace falta una renovación profunda del parque vehicular, con unidades que sean cómodas y seguras para los usuarios.

Comentó que hay varios parámetros que se tomarán en cuenta con los colectivos que presentarán en la feria: que sean cómodos, que mantengan la tarifa actual y que puedan ingresar a las colonias.

De esa forma, detalló, las autoridades y el concesionado tendrán diversas opciones para hacer la renovación y mejorar el servicio. Para consolidar un proyecto, enfatizó, es importante llevar a cabo la fusión de rutas y quitar todo el pirataje.

Esto, remarcó, dará certeza al trabajador formal para invertir, toda vez que se deben cubrir mensualidades, impuestos, seguros, placas y otros gastos que no hacen quienes están de manera irregular.

Rayo Cruz agregó que se ha tenido comunicación con las autoridades, a fin de que trabajen en proyectos que brinden garantías a los concesionarios.

Remarcó que no pueden quedar la 128 rutas que actualmente tiene la capital, tomando en cuenta que la inversión para cambiar de unidades es fuerte, sin embargo, eso no significa que se dejen de atender las colonias de la ciudad.