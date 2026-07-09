Presentarán obra cinematográfica “Vientre de luna”

En el marco del 29 Aniversario del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), este jueves presentarán el documental “Vientre de luna”, una obra cinematográfica de Liliana K’an.

“Esta actividad tendrá lugar en los espacios del Celali, a las cinco de la tarde y la entrada es libre”, informó la productora Liliana K’an.

La obra trata de un pequeño lugar de los Altos de Chiapas, donde una joven tsotsil que dará a luz por primera vez invoca los recuerdos de las mujeres que la precedieron para afrontar este momento.

Tema

Entre el miedo y la incertidumbre de dar vida, descubre la maternidad desde la cosmovisión de su mundo.

El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, instancia del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), fue creado el 19 de julio de 1997, para la promoción y desarrollo cultural de los pueblos indígenas.