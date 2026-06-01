Presidente de la Canaco hace proselitismo político

“Jorge Zúñiga. Presidente”, es el nombre que aparece en grande en lonas y micro perforados con el que el dirigente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tapachula y la Frontera Sur (Canaco-Servytur) abrió su campaña en busca de la alcaldía tapachulteca.

Bajo el supuesto de afiliación de comerciantes, realiza una campaña de proselitismo político en busca de una candidatura a la presidencia municipal.

“Afíliate a la Canaco, te invita Jorge Zúñiga. Presidente”, se lee en los micro perforados que pega en vehículos del transporte público y particulares, pretendiendo así burlar las leyes electorales.

Desde hace varios meses el dirigente comercial ha mostrado interés con una candidatura a la alcaldía tapachulteca, utilizando diversos colores pero principalmente el guinda y el azul, distintivos de Morena y Acción Nacional.

Los propios integrantes de la Canaco han criticado las acciones de su dirigente, ya que sostienen que ese es un organismo empresarial supuestamente apolítico, pero que ahora es utilizado para hacer proselitismo de tipo electoral.

Promocionales

“¡Arrancamos la Campaña de Afiliación 2026! En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tapachula y la Frontera Sur creemos que cuando los empresarios se unen, nuestra región se fortalece”, señala Zúñiga en sus promocionales que también constantemente aparecen en anuncios en diversas estaciones radiofónicas.

Con ello presuntamente busca que más comerciantes se unan a la Canaco, para, según él, “integrarse a una red empresarial que impulsa la capacitación, la representación institucional, la vinculación comercial y la defensa de los intereses legítimos del sector productivo”.

En sus mensajes puntualiza: “Juntos construimos el futuro de Tapachula y la Frontera Sur”, dejando claro su slogan de campaña, en una supuesta candidatura a la alcaldía.