Presupuesto de 100 mdp para pagar a jubilados

Un total de 100 millones de pesos se estarán invirtiendo en Chiapas, con la intención de cubrir los pendientes económicos que se venían arrastrando con los adeudos hacia el magisterio jubilado, enfatizó el subsecretario de Educación Federalizada, Alfredo Ramírez Guzmán.

Con esto, resaltó el servidor del pueblo, se atiende un tema histórico que se tenía pendiente con el magisterio federalizado.

Esto al “cumplir con el pago de una deuda histórica a docentes jubilados, rezago acumulado durante administraciones anteriores que hoy comienza a saldarse con responsabilidad y voluntad política”.

La instrucción del gobierno de Chiapas, que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, y los millones de pesos están destinados para hacer justicia al gremio magisterial que ha dedicado a brindar servicio educativo.

“Esta acción representa un avance significativo en la dignificación del magisterio, reconociendo su papel esencial en la transformación social de la entidad”, enfatizó el subsecretario.

Ramírez Guzmán mencionó que la política pública de la actual administración, es para priorizar el bienestar de quienes se dedican a brindar servicio en el rubro de la educación.

“Con hechos concretos, el Gobierno de Chiapas fortalece una política educativa basada en la justicia, el respeto y el reconocimiento pleno a sus maestras y maestros”, añadió Ramírez Guzmán.

Reacciones

Docentes jubilados agradecieron este recurso que está dando el gobierno, lo que será de ayuda a este sector.

“Me parece excelente que las personas discapacitadas tengan la preferencia; afortunadamente le llegó el bono porque le sirve a él mucho porque le sirve para sus gastos personales”, indicaron las personas que llegaron a comprar el recurso.