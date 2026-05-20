Prevén temperaturas de 40 grados en el estado

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el calor y las altas temperaturas continuarán en prácticamente todo el estado, reportando números por encima de los 40 grados centígrados (ºC), con excepción de un par de regiones donde podrían llegar lluvias puntuales.

Por ello, emitieron recomendaciones para protegerse del sol, evitar la exposición continua e hidratarse de manera constante.

Cabe destacar que en toda la República mexicana suman 264 casos de golpe de calor, sobre todo por exposición al sol, según información compartida a nivel nacional por el titular de la Secretaría de Salud (SSA) federal, David Kershenobich Stalnikowitz.

Conferencia

Durante la conferencia “Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional, el funcionario explicó que el golpe de calor puede presentarse de forma repentina y provocar daños severos en el organismo si no se atiende con rapidez. También indicó que el gobierno federal mantiene vigilancia epidemiológica y centros de hidratación en zonas con temperaturas extremas.

David Kershenobich detalló que el cuerpo humano normalmente regula la temperatura entre 36.5 °C y 37.5 °C. Sin embargo, cuando existe calor excesivo, el organismo pierde capacidad para controlar la temperatura corporal y puede desencadenarse un golpe de calor.

Continuará el calor

Según el Organismo de Cuenca Frontera Sur, desde la Dirección Técnica del Centro Hidrometeorológico Regional, en las próximas 24 horas continuarán predominando los efectos de un sistema anticiclónico en niveles medios, manteniendo un ambiente diurno muy caluroso en la mayor parte de la región.

Se prevén temperaturas máximas entre 34 y 40 ºC en zonas de planicies y regiones costeras; aunque no se descartan registros puntuales superiores a los 40 grados.

En zonas de montaña, el ambiente será de templado a cálido, con temperaturas máximas entre 24 y 30 ºC.

Durante el transcurso de la tarde, derivado del calentamiento diurno, se prevé un ambiente muy caluroso en regiones de planicie y zonas costeras, con probabilidad de temperaturas superiores a los 40 ºC en zonas puntuales.

Precipitaciones

Mientras tanto, en zonas de montaña, el ambiente será cálido. En cuanto al potencial para lluvias, después del mediodía el ascenso térmico en combinación con la humedad ingresando a la región, favorecerá el desarrollo de chubascos moderados a tormentas puntuales fuertes en Soconusco e Istmo-Costa en Chiapas.