Prevención y coordinación, ejes fundamentales

La prevención y la coordinación interinstitucional representan los ejes principales de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al privilegiar la atención a las causas que generan violencia, fortalecer el tejido social y consolidar comunidades más seguras para las familias chiapanecas.

Durante la Mesa de Paz Interregional I Bochil – VII Pichucalco, llevada a cabo en el municipio de Pichucalco, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; y la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, destacaron que el trabajo desde el territorio, permite escuchar de manera directa a la ciudadanía y construir estrategias más cercanas y efectivas.

Mensaje

“La seguridad no solo se construye con patrullas y operativos; también se fortalece cuando prevenimos, escuchamos a la gente y atendemos las causas que generan la violencia. Esa es la visión que impulsa nuestro gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar: trabajar cerca del pueblo para construir un Chiapas con paz, bienestar y oportunidades para todas y todos”, afirmó.

Por su parte, el fiscal general del Estado y la secretaria general de Gobierno y Mediación afirmaron que el Plan Estratégico de Seguridad “Prevenir para el Buen Vivir” marca una nueva ruta para la seguridad pública en Chiapas.

Invitación

La SSP invitó a las y los chiapanecos a formar parte de este esfuerzo mediante la denuncia responsable, la participación comunitaria y el fortalecimiento de la cultura de la prevención.

En esta reunión de trabajo interinstitucional estuvieron presentes las y los presidentes municipales Andrés Carballo Córdova, de Pichucalco; Nadelín Francisco Pérez, de Soyaló; Magín Aguilar Utrilla, de Amatán; Pedro Ramírez Ramos, de Reforma; Víctor Manuel López, de Ostuacán; Juan Ignacio González, de Ixtapangajoya; y María López Camacho, de Ixhuatán, entre otras personas invitadas.