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Prevención y coordinación, ejes fundamentales

Julio 11 del 2026
Afirmaron que el Plan de Seguridad “Prevenir para el Buen Vivir” marca una nueva ruta. Cortesía
Afirmaron que el Plan de Seguridad “Prevenir para el Buen Vivir” marca una nueva ruta. Cortesía

La prevención y la coordinación interinstitucional representan los ejes principales de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al privilegiar la atención a las causas que generan violencia, fortalecer el tejido social y consolidar comunidades más seguras para las familias chiapanecas.

Durante la Mesa de Paz Interregional I Bochil – VII Pichucalco, llevada a cabo en el municipio de Pichucalco, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; y la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, destacaron que el trabajo desde el territorio, permite escuchar de manera directa a la ciudadanía y construir estrategias más cercanas y efectivas.

Mensaje

“La seguridad no solo se construye con patrullas y operativos; también se fortalece cuando prevenimos, escuchamos a la gente y atendemos las causas que generan la violencia. Esa es la visión que impulsa nuestro gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar: trabajar cerca del pueblo para construir un Chiapas con paz, bienestar y oportunidades para todas y todos”, afirmó.

Por su parte, el fiscal general del Estado y la secretaria general de Gobierno y Mediación afirmaron que el Plan Estratégico de Seguridad “Prevenir para el Buen Vivir” marca una nueva ruta para la seguridad pública en Chiapas.

Invitación

La SSP invitó a las y los chiapanecos a formar parte de este esfuerzo mediante la denuncia responsable, la participación comunitaria y el fortalecimiento de la cultura de la prevención.

En esta reunión de trabajo interinstitucional estuvieron presentes las y los presidentes municipales Andrés Carballo Córdova, de Pichucalco; Nadelín Francisco Pérez, de Soyaló; Magín Aguilar Utrilla, de Amatán; Pedro Ramírez Ramos, de Reforma; Víctor Manuel López, de Ostuacán; Juan Ignacio González, de Ixtapangajoya; y María López Camacho, de Ixhuatán, entre otras personas invitadas.

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