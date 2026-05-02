Primer implante sin cirugía a corazón abierto en el sureste

El IMSS-Bienestar realizó en el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) de Chiapas el primer implante de válvula pulmonar percutánea en el estado y en el sureste del país, procedimiento que representa una alternativa menos invasiva frente a la cirugía a corazón abierto.

Así lo explicó el director del nosocomio Rafael Guillén, quien explicó que la técnica consiste en la colocación de una válvula en posición pulmonar mediante cateterismo cardíaco, a través de la vena femoral.

Procedimiento

Esta intervención, en este caso específico, sustituyó la cirugía de corazón abierto, siendo memos riesgosa aunque demandante de alta especialidad.

El dispositivo se introduce de forma comprimida y, al llegar al corazón, se expande para colocarse con precisión en el sitio de la válvula pulmonar.

El paciente beneficiado es un joven de 17 años, originario del municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, con diagnóstico de Tetralogía de Fallot.

Había sido intervenido quirúrgicamente dos años atrás; como secuela, presentaba insuficiencia pulmonar severa, condición en la que la sangre regresa de la arteria pulmonar al ventrículo derecho, provocando su dilatación y aumentando el riesgo de arritmias potencialmente letales.

Cuadro clínico

Ante este cuadro clínico, el implante de la válvula pulmonar percutánea representaba una intervención necesaria para restablecer la función cardiaca y mejorar su pronóstico.

El procedimiento fue realizado por un equipo multidisciplinario integrado por cardiólogos pediatras, cardiólogos intervencionistas, anestesiólogos, médicos intensivistas, personal de enfermería especializada, técnicos en imagenología, así como profesionales de trabajo social y áreas de apoyo, quienes trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad y el éxito de la intervención.