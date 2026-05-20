Priorizar seguridad en temporada de lluvias

La presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Erika Paola Mendoza Saldaña, informó que cada año, ante la proximidad de la temporada de lluvias, se emiten recomendaciones para suspender de manera temporal el acceso a destinos naturales como el “Arco del Tiempo, ubicado en la comunidad Lázaro Cárdenas del municipio de Cintalapa, con el fin de salvaguardar la integridad de los visitantes y de las propias comunidades que brindan los servicios turísticos.

En entrevista, la legisladora explicó que esta práctica no es nueva, sino que se realiza de manera recurrente en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Secretaría de Turismo (Sectur), Protección Civil (PC) y comunidades locales.

“No es una novedad, todos los años se hacen esas recomendaciones, incluso se exhorta a que no se visite en temporadas de lluvia por los riesgos que esto conlleva. Son recomendaciones que se han hecho a lo largo de los años para proteger la integridad y la vida de los visitantes y de la misma comunidad que es quien brinda también el servicio”, señaló.

Mendoza Saldaña hizo un llamado a las agencias de viajes y a las turoperadoras que comercializan paquetes a estos destinos para que suspendan su promoción y venta mientras las condiciones climáticas representen un riesgo.

La diputada también se refirió a la implementación de medidas como la limitación de pernoctas y el control de acceso a ciertas áreas naturales protegidas, con el objetivo de cuidar el entorno y garantizar la sustentabilidad de los atractivos turísticos.