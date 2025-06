Programa de IA podrá identificar al autor de un texto

Germán Ríos Toledo, profesor-investigador de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, junto a otros investigadores desarrolló un programa con Inteligencia Artificial (IA) que puede aplicarse para identificar al autor de un texto entre un conjunto de candidatos.

Con este proyecto, lograron publicar recientemente un artículo de investigación en la revista internacional AI, bajo el título “Learning the Style vía Mixed SN-Grams: An Evaluation in Authorship Attribution”, una publicación especializada en Inteligencia Artificial.

Enfoque

Su enfoque abarca diversas áreas de la Inteligencia Artificial como el aprendizaje automático, aprendizaje profundo, percepción, planificación y robótica inteligente.

Abordan un tema relevante en el campo del procesamiento de lenguaje natural: la atribución de autoría, técnica utilizada para identificar al autor de un texto entre un conjunto de candidatos.

La investigación se enfoca en el estilo sintáctico que cada autor utiliza al escribir, utilizando árboles sintácticos generados por analizadores.

Mediante un algoritmo estos árboles son recorridos para generar n-gramas sintácticos mixtos que capturan patrones estructurales de las oraciones.

Los resultados demuestran que la forma en que un individuo estructura las oraciones contiene rasgos distintivos capaces de identificar con alta probabilidad al autor de un texto.

En la publicación colaboraron Madaín Pérez Patricio y Juan Antonio Osuna Coutiño, investigadores del área de Sistemas Inteligentes en la Agroindustria, adscritos al Doctorado en Ingenierías de este instituto.

Los doctores Juan Francisco Posadas Durán y Erick Velázquez Lozada, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional y Fernando Pech May del Tecnológico Superior de los Ríos.