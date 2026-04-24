Programa La Escuela es Nuestra es un éxito

El programa federal La Escuela es Nuestra otorga a escuelas de nivel básico y media superior recursos desde 200 y hasta 600 mil pesos, según el número de alumnos que tengan registrados; va destinado a obras de infraestructura y debe ser administrado y vigilado por madres y padres de familia con una rendición de cuentas estricta.

El director de la Escuela Primaria Juan Benavides, en Tuxtla Gutiérrez, Salvador Pérez González, comentó que por tercer año metieron la solicitud y fueron seleccionados para recibir el recurso, que destinarán para construir dos aulas que se usarán para clases de música, para ambos turnos.

Indicó que la primera vez lo emplearon para construir un domo para las canchas de la escuela, ya que no contaban con uno y los estudiantes debían exponerse al sol en clase de educación física y la hora del recreo.

El recurso es administrado por un Comité que el mismo programa pide que se conforme, con madres y padres de ambos turnos de la escuela. Las y los miembros deben estar pendientes de que su ejecución sea la adecuada, además, hay otro comité de vigilancia que se encarga de la rendición de cuentas a la Secretaría del Bienestar y a la propia comunidad escolar.

Este programa va enfocado a mejorar la infraestructura de los planteles educativos de diferentes niveles. El Gobierno Federal tiene diseñada la estrategia para que las escuelas que realmente lo necesitan reciban el apoyo. Los más beneficiados son los estudiantes, que tienen espacios dignos para su educación.

“Nosotros estamos contentos, porque es la tercera vez que recibimos el apoyo, el segundo año fue para climatizar todos los salones, porque con las altas temperaturas en la ciudad, el calor es muy fuerte, igual sea hicieron otros detalles”.