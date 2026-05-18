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ChiapasTuxtla

Programa para zonas pobres de Chiapas

Mayo 18 del 2026
La SICT refrenda su compromiso de impulsar infraestructura con sentido social. CP
La SICT refrenda su compromiso de impulsar infraestructura con sentido social. CP

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Chiapas, dio a conocer un programa piloto para zonas pobres de la entidad, donde harán acciones para mejorar la conectividad de comunidades de alta marginación; iniciaron en el municipio de Motozintla.

El programa piloto es denominado Rehabilitación y Estabilización de Terracería Existente.

En esta primera etapa el proyecto contempla la atención de 38 kilómetros distribuidos en cinco caminos, donde se realizan trabajos de rehabilitación y estabilización de terracerías, utilizando maquinaria y equipo propios de esta secretaría.

Servicios básicos

Con estas acciones, el Centro SICT Chiapas indicó que se busca reducir la brecha de pobreza, al proveer de caminos pavimentados a regiones marginadas para acercarlas a los servicios básicos como salud y educación; al tiempo que fomenta la derrama económica.

La mejora de los caminos no solo facilita el traslado de personas y mercancías, sino que también fortalece la actividad productiva local y fomenta una mayor integración regional. 

Actualmente, los trabajos registran un avance del 23 por ciento, con lo que se continúa avanzando en la construcción de caminos más seguros y accesibles para las y los habitantes de la Sierra de Chiapas.

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