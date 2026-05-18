Programa para zonas pobres de Chiapas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Chiapas, dio a conocer un programa piloto para zonas pobres de la entidad, donde harán acciones para mejorar la conectividad de comunidades de alta marginación; iniciaron en el municipio de Motozintla.

El programa piloto es denominado Rehabilitación y Estabilización de Terracería Existente.

En esta primera etapa el proyecto contempla la atención de 38 kilómetros distribuidos en cinco caminos, donde se realizan trabajos de rehabilitación y estabilización de terracerías, utilizando maquinaria y equipo propios de esta secretaría.

Servicios básicos

Con estas acciones, el Centro SICT Chiapas indicó que se busca reducir la brecha de pobreza, al proveer de caminos pavimentados a regiones marginadas para acercarlas a los servicios básicos como salud y educación; al tiempo que fomenta la derrama económica.

La mejora de los caminos no solo facilita el traslado de personas y mercancías, sino que también fortalece la actividad productiva local y fomenta una mayor integración regional.

Actualmente, los trabajos registran un avance del 23 por ciento, con lo que se continúa avanzando en la construcción de caminos más seguros y accesibles para las y los habitantes de la Sierra de Chiapas.