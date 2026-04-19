Promueve la Unicach movilidad estudiantil

Un total de 26 estudiantes de diversos programas educativos de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), realizan actualmente movilidad estudiantil en instituciones de Educación Superior nacionales e internacionales, informó la rectora Fanny López Jiménez.

De las y los 26 estudiantes, 20 cursan un semestre en universidades nacionales reconocidas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); en tanto que los otros seis realizan estudios en instituciones de Educación Superior de Colombia, Japón y España.

Programas de verano

Además, en la actualidad promueven la participación estudiantil en el Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, conocido como Programa Delfín, cuyas estancias, correspondientes a su 31 edición, iniciarán en junio próximo.

Dijo que trabajan de manera constante en la construcción de vínculos con instituciones de Educación Superior para ampliar las oportunidades de movilidad estudiantil, por lo que próximamente podrían concretarse convenios de colaboración en países como España, Argentina, entre otros.

Es clave para la formación

Sobre la movilidad estudiantil indicó que es una herramienta clave para la formación integral del alumnado, ya que al cursar un semestre en otras instituciones las y los universitarios amplían su visión global, fortalecen su autonomía y consolidan el dominio de otros idiomas.

A través de la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización, la universidad acompaña al estudiantado durante todo el proceso para vivir una experiencia de movilidad académica o estancia de investigación, como parte de su formación integral profesional.