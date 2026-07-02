Pronto iniciará dispersión de apoyos a micronegocios

Está avanzando el censo que se realiza en diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez y pronto comenzará la dispersión de recursos económicos que se entregarán a las familias que tengan micronegocios.

César Espinosa Morales, director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatech), explicó que se han sostenido reuniones con el equipo de promotores de la Prosperidad Compartida para revisar los avances del proyecto.

“Estamos muy contentos, porque estamos por concluir el censo que permitirá integrar el padrón de beneficiarios”, remarcó.

A través de un video institucional, el director general del Icatech recordó que el apoyo será de seis mil pesos para cada micronegocio. La estrategia aplicará en esta ocasión solo para la capital chiapaneca.

Continúan recorridos

“A las y los propietarios de negocios establecidos en Tuxtla Gutiérrez les pedimos estar atentos, porque nuestro ejército amarillo continúa recorriendo colonias y barrios para que nadie se quede fuera de esta gran iniciativa”, remarcó.

Se prevé que el dinero sea entregado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Se había informado con anterioridad que unas cinco mil personas saldrán beneficiadas y la intención es impulsar la prosperidad compartida.

Los propietarios de los negocios en Tuxtla Gutiérrez, dijo Espinosa Morales, deben estar al pendiente del recorrido que está haciendo el personal del Icatech para encontrar a quienes recibirán el recurso.

Contexto

Hace unos días Espinosa Morales también platicó para Cuarto Poder que se harían visitas en más de 100 colonias de Tuxtla Gutiérrez, a fin de hacer los censos y encontrar a las personas que saldrán beneficiadas.

Finalmente, se detalló que este programa será transparente y pasará por un proceso de fiscalización. Los apoyos llegarán de manera directa a los usuarios y no habrá intermediarios.