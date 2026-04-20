Proponen ampliar cruceros para Puerto Chiapas

El secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo anunció que Puerto Chiapas se sumó al SeaTrade Cruise Global 2026, un proyecto internacional que plantea estados sedes para ampliar el número de cruceros que arriban, con lo que la entidad se sumó a Progreso, Cozumel, Veracruz, Majahual, Huatulco, Puerto Vallarta y Acapulco.

Esta agrupación, dijo, promueve la riqueza cultural y natural de los puertos del país bajo una visión de unidad y proyección internacional, donde Chiapas ofrece además la oferta del reconocimiento de sus diversos espacios naturales.

Dijo que se trata del encuentro más relevante de la industria de cruceros a nivel mundial enfocada en fortalecer vínculos con directivos de las principales líneas navieras destacando las ventajas competitivas de Puerto Chiapas, así como la calidad y calidez de sus servicios.

Este espacio permite posicionar la oferta turística del estado ante el mercado global, integrando experiencias arqueológicas, de naturaleza y gastronómicas, abriendo oportunidades para la incorporación en nuevas rutas de cruceros.

Agregó que para Chiapas, el turismo de cruceros representa un motor clave de desarrollo económico, al dinamizar el comercio local y generar empleos en las comunidades receptoras. La atracción de este segmento impulsa la profesionalización del sector y el fortalecimiento de la infraestructura turística, consolidando al estado como un referente en la ruta del Pacífico.

A lo largo de la temporada 2025, Puerto Chiapas recibió diversos cruceros turísticos que permitieron a miles de visitantes conocer y disfrutar la riqueza cultural, natural y gastronómica del estado, contribuyendo al posicionamiento de Chiapas como un destino seguro, competitivo y hospitalario.

Asimismo, para 2026 se tiene programado el arribo de 19 cruceros turísticos a Puerto Chiapas, lo que confirma la confianza de las líneas navieras y el crecimiento sostenido del segmento de cruceros en la entidad.