Protegen y liberan a una tuza

Una tuza fue rescatada y liberada de forma segura tras valoración especializada en San Cristóbal de Las Casas.

La bióloga Jade Biniza Cantú Luna informó sobre el rescate de una tuza que fue entregada por una persona a las instalaciones de ecología, luego de encontrarla fuera de su domicilio. De inmediato, el ejemplar fue valorado para verificar su estado de salud.

Tras la revisión, se confirmó que el animal no presentaba signos de maltrato ni lesiones. Como parte del protocolo de atención, se realizó una consulta con el doctor Jorge Bolaños, especialista de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), quien identificó la especie y recomendó el sitio más adecuado para su liberación.

Valoración

Con base a la valoración médica, la tuza fue reintroducida a su hábitat en el ejido La Albarrada, garantizando condiciones favorables para su supervivencia.

La tuza es un roedor de tamaño similar al de una rata, nativo de México. Una de sus principales peculiaridades es que vive oculta en una compleja red de túneles subterráneos.