Protestan contra el presidente de Chanal

Más de un centenar de habitantes del barrio Pamal Akil, en el municipio de Chanal, se manifestaron en contra del presidente municipal, para exigir el desazolve de los drenajes en la cabecera municipal.

Ante la negativa del gobierno, indígenas tseltales se organizaron y atienden el problema del drenaje, ya que dicen representa un riesgo para la salud pública debido a que las aguas residuales estarían llegando a un pozo utilizado como fuente de agua para consumo humano.

Los inconformes dicen que no han recibido atención de las autoridades municipales, y exigieron al actual edil solucionar este grave problema que podría traer afectaciones a la salud.

Los indígenas señalaron que durante la jornada no contaron con la presencia del presidente municipal, Alejandro Gómez Entzin, ni de integrantes del Ayuntamiento.

Exigen desazolve

Los denunciantes indicaron que el problema se encuentra a un costado del hospital y a poca distancia de una escuela primaria, situación que incrementa la preocupación por los posibles riesgos sanitarios para la población.

Finalmente, aseguraron que existen otras problemáticas similares en diferentes comunidades y barrios del municipio, por lo que hicieron un llamado a las autoridades estatales y a la presidencia del Congreso del Estado para que intervengan y brinden atención a las necesidades de la población.