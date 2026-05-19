Protestan por cierre de universidad Benito Juárez

Estudiantes y padres de familia de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBJG), con sede en Venustiano Carranza, se manifestaron para exigir la reapertura inmediata del plantel, luego de que desde el pasado 24 de abril las instalaciones permanecen cerradas.

Durante la manifestación registrada frente al edificio de la presidencia municipal, denunciaron que los alumnos fueron trasladados a una sede alterna en San Cristóbal de Las Casas.

Mencionaron que hasta el momento no han recibido respuesta por parte de la directora nacional de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, Raquel Sosa Elízaga, a quien acusan de “actuar de manera arbitraria y sin justificación al ordenar el cierre temporal de la institución”.

Gastos adicionales

Se quejaron “que el traslado a San Cristóbal representa mayores gastos de alimentación, hospedaje y transporte, además de generar preocupación por temas de inseguridad, afectando principalmente a jóvenes de escasos recursos provenientes de distintos municipios de Chiapas”.

Que el argumento relacionado con un conflicto agrario en la zona, no justifica el cierre de la universidad, ya que, afirmaron, la situación se normalizó días después y actualmente prevalece la tranquilidad en el municipio.

Asimismo, solicitaron la intervención del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que atiendan sus demandas y garanticen la continuidad de los estudios en la sede de Venustiano Carranza.

Hechos anteriores

Los denunciantes señalaron que esta no es la primera ocasión en que se intenta cerrar la institución, recordando que en 2022 también se presentó una situación similar derivada de conflictos agrarios ajenos a las actividades académicas.

Los padres de familia y alumnos advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, mantendrán un plantón frente a la Presidencia Municipal hasta que las autoridades educativas atiendan sus peticiones.