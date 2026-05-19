Proyectan nueva sede de la Unicach

De acuerdo con cifras oficiales, Simojovel cuenta actualmente con unos 55 mil habitantes, de los cuales se estima que cerca de 7 mil 500 son adolescentes de entre 12 y 17 años de edad, por lo que proyectar una futura sede de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) podría ser viable para el municipio.

Al respecto, la rectora de la universidad, Fanny López Jiménez, comentó que sostuvo una reunión con el presidente municipal de Simojovel, Agenor Domínguez Hernández, para dialogar sobre la posibilidad de proyectar la posible apertura de una nueva sede universitaria en esa localidad, ubicada en la región De los Bosques.

Próximas reuniones

Indicó que el acuerdo con el alcalde fue realizar una segunda reunión en el municipio, en la que los grupos de trabajo de ambas autoridades se coordinen para llevar a cabo los primeros trabajos que permitan determinar la viabilidad y pertinencia de aumentar y expandir la universidad.

La finalidad, coincidieron, es para ofrecer a las y los jóvenes de dicha región, egresados del bachillerato, una opción de educación superior de calidad, cercana, que no represente gastos adicionales por traslado o estancia.

López Jiménez reconoció la voluntad del Ayuntamiento para que la Unicach pueda tener presencia en Simojovel, al tiempo de resaltar que “solamente sumando esfuerzos se pueden concretar este tipo de proyectos de alto impacto social”.

Otros temas

A partir del próximo ciclo escolar agosto-diciembre, el Programa Infantil Chiapaneco de Inglés (PICHI) de esta casa de estudios, será implementado en Ocozocoautla, para atender a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria con la enseñanza de inglés y francés.

“Con éstas y otras acciones, la Unicach refrenda su compromiso de continuar impulsando el crecimiento y expansión de los servicios que brinda, en beneficio de las y los chiapanecos”, expuso.