Proyecto unachense dará la cara por México

El proyecto chiapaneco de investigación denominado 2BIO+, enfocado en el desarrollo de una formulación orgánica con acción biofungicida, representará a México en un encuentro internacional en España.

El proyecto ha consolidado una destacada trayectoria al obtener, en dos años consecutivos, reconocimientos que lo proyectan desde el ámbito nacional hasta el escenario internacional.

La participación en España será una oportunidad para presentar ante investigadores de diversos países una tecnología con enfoque sustentable, orientada al desarrollo de alternativas biológicas para la agricultura y al fortalecimiento de la innovación científica mexicana.

En 2025, durante la Copa Science de México, el proyecto 2BIO+ obtuvo el primer lugar en el área de Ciencias Naturales, logro que le permitió obtener el pase para representar a México en eventos científicos de Latinoamérica.

Calidad

Este reconocimiento fue otorgado gracias a la calidad científica, el impacto ambiental y el potencial de innovación de la propuesta, además del acompañamiento académico de la doctora Arely Bautista Gálvez, profesora investigadora quien participó como asesora del proyecto.

Como resultado del trabajo de investigación y de la continuidad del proyecto, en 2026 el comité de la Red Latinoamericana de Jóvenes e Investigadores (Lasirc) otorgó al proyecto la acreditación a feria internacional, respaldándolo para participar en la XVIII Feria Internacional de Atarfe, que se celebrará en abril de 2027 en Granada, España.

Esta acreditación reconoce la trayectoria científica del proyecto y su contribución al desarrollo de la investigación e innovación en Latinoamérica.