Publican modelo para degradar contaminantes

Un equipo interinstitucional de investigadores, entre ellos una alumna y dos profesores del Doctorado en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), publicó en la revista especializada Ceramics International un nuevo modelo de mecanismo de degradación de contaminantes en aguas.

La aportación científica, desarrollada en laboratorio, queda disponible para su aplicación a través del artículo “Nanopartículas de TiO2 modificadas con antimonio (Sb): rendimiento fotocatalítico mejorado para la degradación de contaminantes orgánicos bajo luz UV-visible”.

Equipo

El artículo científico derivó del trabajo de tesis de Alejandra Muñiz Alvarado, que contó con la colaboración de Carlos Alfonso Meza Avendaño como director y de Jorge Evaristo Conde Díaz como integrante del comité tutorial. Este equipo forma parte de la comunidad del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables de la Unicach.

Meza Avendaño explicó que en el proceso de investigación desarrollaron nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) mejoradas con antimonio (Sb) para limpiar contaminantes bajo luz UV-visible. Al añadir pequeñas cantidades de Sb (hasta 10 %), lograron materiales con mayor superficie activa y mejor transporte de cargas eléctricas, lo que aumenta su capacidad para descomponer contaminantes.

Autoría

La autoría del artículo científico es compartida, además, por M. V. Morales-Gallardo y N. R. Mathews, de la Universidad Nacional Autónoma de México; J. A. Borrego Pérez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y F. Paraguay Delgado, del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), en Chihuahua.