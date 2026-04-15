Puerto Chiapas fortalece su presencia internacional

Puerto Chiapas consolida su posición como un destino estratégico y competitivo en el Pacífico mexicano al participar en SeaTrade Cruise Global 2026, el encuentro más relevante de la industria de cruceros a nivel mundial.

Como parte de la delegación de Puertos de México, Chiapas suma esfuerzos con destinos de primer nivel como Progreso, Cozumel, Veracruz, Majahual, Huatulco, Puerto Vallarta y Acapulco, con el objetivo de promover la riqueza cultural y natural de los puertos del país bajo una visión de unidad y proyección internacional.

Promueven la oferta turística

Durante el encuentro, la representación de Chiapas mantiene una agenda de trabajo enfocada en fortalecer vínculos con directivos de las principales líneas navieras, destacando las ventajas competitivas de Puerto Chiapas, así como la calidad y calidez de sus servicios. Este espacio permite posicionar la oferta turística del estado ante el mercado global, integrando experiencias arqueológicas, de naturaleza y gastronómicas, y abriendo oportunidades para la incorporación en nuevas rutas de cruceros.

Para Chiapas, el turismo de cruceros representa un motor clave de desarrollo económico, al dinamizar el comercio local y generar empleos en las comunidades receptoras. La atracción de este segmento impulsa la profesionalización del sector y el fortalecimiento de la infraestructura turística, consolidando al estado como un referente en la ruta del Pacífico.