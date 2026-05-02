Quedan sin clases en escuela de El Nopal

Padres de familia de la escuela primaria 20 de Noviembre, ubicada en la colonia El Nopal, municipio de Ixtapa, denunciaron la falta de dos maestros en igual número de grupos y que desde tiempo atrás los niños no reciben clases.

Reunidos en la cancha de la institución denunciaron que al menos dos grupos permanecen sin clases desde hace meses e incluso años, lo que ha afectado el aprendizaje de decenas de alumnos.

Los padres de familia, autoridades ejidales y escolares, dieron a conocer que una de las vacantes se originó tras el fallecimiento de la maestra María Isabel Gutiérrez Jiménez, ocurrido el 24 de junio de 2025, sin que hasta la fecha se haya asignado un reemplazo. En tanto, otro grupo quedó sin docente desde el 16 de mayo de 2023, debido al cese de una profesora.

El director del plantel, Marcos Gómez Hernández, informó que en la actualidad 27 alumnos del cuarto grado grupo B, no cuentan con maestro, y el otro grupo de igual número de estudiantes tienen clases solo por dos meses, que es lo que cubre un maestro interino.

Sin respuesta positiva

Añadió que pese a las gestiones realizadas ante la Dirección de Educación Indígena y otras instancias, únicamente han recibido respuestas sin una fecha concreta para la asignación de personal.

Durante la manifestación realizada este 1.º de mayo, las autoridades comunitarias como el tesorero ejidal Jairo Ruiz Vázquez y el comisariado Alfredo Vázquez Ruiz, señalaron que han acudido en múltiples ocasiones a la Secretaría de Educación (SE), acompañados por supervisores y jefes de zona sin lograr una solución, ya que los docentes enviados han sido temporales y por periodos cortos.

Silvia Mariela Vázquez López, en representación de las madres y padres de familia, comentó que los estudiantes, distribuidos en dos salones, han perdido clases de manera intermitente o total, lo que ha generado rezago en áreas básicas como lectura y matemáticas, además de evidenciar carencias en la infraestructura escolar.

Ante esta situación, la comunidad hizo un llamado al gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez para que intervenga y garantice la asignación urgente de maestros de base, con el fin de restituir el derecho a la educación de niñas y niños afectados.

“Somos alumnos del cuarto grado grupo B y no tenemos clases desde el 24 de junio del 2025”, dieron a conocer a través de pancartas los niños que junto a sus padres se sumaron a la manifestación este 1.º de mayo, para que las autoridades les manden a los dos maestros.