Reafirman alianza entre gobierno y academia

El gobierno de Chiapas trabaja con organizaciones productivas e instituciones, con la visión de transformar a la región en un referente de innovación y competitividad y así aprovechar la estructura estratégica de Puerto Chiapas, señaló en el entrevista el subsecretario de Seguimiento y Desarrollo de la Frontera Sur, Carlos Siles, luego de presidir la primera Mesa Interinstitucional con la Academia y la Ciencia.

El encuentro tuvo como objetivo principal coordinar esfuerzos para la construcción de la “Frontera Sur Industrial”, una estrategia que busca posicionar a Tapachula como el nuevo polo de desarrollo tecnológico y logístico del sur de México y Centroamérica.

Iniciativa

Siles destacó que esta iniciativa aprovecha la infraestructura estratégica de Puerto Chiapas, la conectividad ferroviaria y la ubicación privilegiada de la frontera para atraer inversiones. Subrayó que el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez, es impulsar una transformación socioeconómica que priorice la formación de capital humano y la creación de empleos especializados para las juventudes chiapanecas.

“Buscamos generar oportunidades reales que permitan retener el talento local. Que nuestros jóvenes encuentren en la frontera sur el espacio ideal para desarrollar sus capacidades técnicas y profesionales”, afirmó el subsecretario.

Como resultado de esta primera sesión, se anunciaron propuestas de alto impacto que darán seguimiento a esta agenda como la Creación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Frontera Sur (CIDTFSI), el lanzamiento de una Bolsa de Trabajo Profesional, Técnica e Industrial. Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su ruta hacia una región más competitiva, industrializada y con bienestar social para todas las familias del Soconusco.