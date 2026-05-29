Reafirman compromiso con ampliación de cobertura

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, Hermilo Domínguez, explicó que el Hospital Rural de Ocosingo evidencia los esfuerzos del Instituto por llevar la cobertura a donde antes no se tenía; atiende a más de 29 mil habitantes de la región Selva, y funge como centro de referencia para 52 Unidades Médicas Rurales (UMR) y tres Unidades Médicas Móviles (UMM).

Detalló que se trata de una zona de atención especial para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues la población es en gran proporción indígena, con carencias históricas y mucha dispersión poblacional.

Compromiso

“Esta búsqueda por llevar la salud a todos los rincones de Chiapas, es evidencia del compromiso del IMSS con las y los chiapanecos”, expresó.

Al finalizar, recordó que recientemente el espacio fue visitado por el director nacional Zoé Robledo, quien reconoció el esfuerzo del personal médico y de enfermería que brinda atención en comunidades de difícil acceso.

El nosocomio cuenta con 45 camas hospitalarias y 20 no censables, además de dos quirófanos y una sala de expulsión. La cartera de servicios incluye Medicina Familiar, Gineco-Obstetricia, Cirugía General, Medicina Interna, Pediatría, Anestesiología, urgencias médicas quirúrgicas, laboratorio, Rayos X, salud ginecológica, Odontología, Nutrición, Psicología y Trabajo Social.