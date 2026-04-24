Realiza CBTIS 144 su primer Festilibro

El Festilibro es un evento pionero que se realizó en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 144, busca transformar la relación de los alumnos con la literatura, alejándola de la obligación y acercándola al gusto personal.

En entrevista para Cuarto Poder, el director del plantel, doctor José Luis Zúñiga González, explicó que la lectura es una parte fundamental en el nivel medio superior y que actividades como estas son indispensables para que los estudiantes fortalezcan su comprensión lectora.

“Debe ser por gusto, no por obligación”, enfatizó y destacó que ese placer se despierta precisamente con dinámicas como las realizadas durante el encuentro.

Por su parte, la subdirectora académica de la sede 144, la doctora Violeta Angulo González, detalló que en el festival se instalaron aproximadamente seis stands, cada uno dedicado a distintos géneros literarios como la narrativa, el humor, el terror, el cuento y la novela.

“Para que así los muchachos se vayan interesando en distintos aspectos de la lectura”, señaló. Durante la jornada, los jóvenes lucieron entretenidos y animados pues en cada módulo realizaron actividades lúdicas y recreativas cómo cuestionarios, lecturas en voz alta y juegos como la lotería.

Forjan club

Uno de los logros más relevantes que se consolidan en el plantel es el club de lectura, el cual cuenta ya con una participación estable de entre 30 y 40 alumnos.

Este club sesiona en las áreas verdes del CBTIS 144, de 2:30 a 3:30 de la tarde, en un módulo coordinado por la Coordinadora del Programa Nacional de Fomento a la Lectura (Pronafole) en el CBTIS 144, la Dra. Cynthia Lissett Chacón Gutiérrez.

La actividad fue especial, pues conmemoró el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, sentando las bases para una tradición que busca hacer de la lectura una herramienta de crecimiento personal y social entre las nuevas generaciones chiapanecas.

El evento fue impulsado por el Pronafole del Fondo de Cultura Económica, en coordinación con la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).