Realiza IEPC foro estatal de diálogo

En las instalaciones del IEPC se realizó un foro de diálogo entre diversos sectores para conocer sus derechos, exponer las carencias y construir un criterio común para mejores condiciones de vida.

Este foro es un espacio de reflexión y construcción respetuosa que permite escuchar para mejorar el trabajo institucional, conociendo experiencias y necesidades, dijo Teresa de Jesús Alfonso Medina, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación ciudadana (IEPC).

En el foro se expuso que, las acciones afirmativas son herramientas necesarias ante circunstancias históricas y sociales de discriminación.

Buscan reconocer que todas las personas tienen derechos y que deben seguir gestándose mecanismos para que puedan acceder a ellos en igualdad de condiciones.

Democracia

Asimismo, se dijo que lo que buscan las acciones afirmativas es igualar y generar voluntad política, educación y la participación cultural de todas y todos, para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar plenamente los beneficios de la democracia.

Es de mencionar que este tipo de trabajos plantean una ruta para que las diversidades puedan reclamar sus derechos desde la institucionalidad.