Realizan capacitación Mujeres que Construyen

Con el propósito de brindar conocimientos prácticos en el uso de herramientas domésticas, industriales y de la construcción entre otros, autoridades estatales y municipales brindan capacitación a mujeres interesadas en fortalecer sus habilidades e integrarse a la vida productiva.

La Subsecretaría de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico de la Frontera Sur presidida por Carlos Andrés Siles Torres, en coordinación con la Secretaría de Igualdad de Género Municipal de Tapachula realizaron la capacitación “Mujeres que Construyen”, con la participación de expertos en la materia, la cual estuvo enfocada en el uso y manejo de herramientas domésticas e industriales.

La iniciativa tiene como propósito fortalecer la autonomía de las mujeres y desarrollar sus capacidades para integrarse activamente en la construcción de una frontera sur más productiva, con vocación industrial e incluyente.

Con la participación de aliados estratégicos como Agencia Creatix y Mercantil del Constructor, así como de nueve marcas de herramientas industriales, se impartieron talleres prácticos orientados a generar habilidades que puedan traducirse en emprendimientos y fuentes de ingreso.