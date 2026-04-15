Realizan casting para la película “La Venta”

Integrantes del equipo técnico de la película “La Venta” realizaron la tarde de este martes un casting para la selección de 100 personas que participarán en la filmación de la cinta.

La película “La Venta” será protagonizada por el actor Memo Villegas (Teniente Harina) y la actriz Macarena Oz, la cinta será filmada en las ciudades de San Cristóbal de Las Casas y Chiapa de Corzo, a partir del 20 de abril.

Por lo que personal de producción y dirección del filme están buscando más de cien extras para que participen, dieron a conocer a la prensa Sara Cornejo y Alejandro Ramírez, coordinadores de la cinta cinematográfica.

La película de comedia y drama será rodada del 20 al 25 de abril, por lo que invitaron a la población en general que desee participar a que acudan a la Casa de la Cultura en San Cristóbal de Las Casas, donde personal de la producción está realizando las entrevistas para la contratación de los actores.

Locaciones

Destacaron que las grabaciones se realizarán principalmente en el centro de la ciudad y en otras zonas de San Cristóbal de Las Casas.

“Estamos buscando la participación de la comunidad de San Cristóbal de Las Casas y Chiapa de Corzo. Necesitamos tener más de cien actores (extras) por día, hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad”, reiteró Sara Cornejo.