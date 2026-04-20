Realizan ciudadanos campaña de limpieza

Guardianas y Guardianes de los Humedales e integrantes del Consejo de Participación y Colaboración Vecinal de la colonia Artículo 115, realizaron este fin de semana una campaña de recolección de residuos sólidos en el marco del Día Mundial de la Tierra.

Convocados por la mesa directiva de la colonia hombres y mujeres, realizaron esta actividad para prevenir afectaciones con la llegada de las lluvias y evitar la acumulación de basura en las principales calles de la colonia, drenes pluviales, espacios verdes, escuelas y los humedales de montaña.

Lo anterior como parte de los servicios ambientales 2026 y priorizando la participación activa de las y los habitantes.

Acción ciudadana

Las guardianas y guardianes realizamos acciones comunitarias con el objetivo de proteger, restaurar y recuperar los humedales de montaña la Kisst y María Eugenia que abastecen el 70 por ciento de agua a la ciudad.

Además de prevenir inundaciones los humedales son importantes por su biodiversidad al regular la temperatura, y así evitar el colapso ambiental de la ciudad y del planeta.

Los asistentes a la campaña ambientalista agradecieron al director de limpia municipal por el trabajo coordinado y por enviar el camión recolector de residuos sólidos en beneficio de la colonia Artículo 115, los humedales, la zona sur