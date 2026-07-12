Realizan con éxito el Chucho Fest en Tuxtla

En un ambiente de alegría, música y convivencia familiar, tuxtlecas y tuxtlecos participaron en el Chucho Fest realizado en el parque de mascotas Tuchtlán, encabezado por el presidente municipal Ángel Torres, quien estuvo acompañado por la directora del Instituto de la Juventud de Tuxtla, Gabriela Robles y el director de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaría de Salud Municipal, José María González.

Bienestar animal

Durante el evento, el alcalde destacó que esta celebración se llevó a cabo en el marco de la próxima conmemoración del Día Mundial del Perro, una fecha dedicada a promover el bienestar animal y la tenencia responsable hacia nuestras mascotas.

Servicios gratis

En este contexto, las y los asistentes tuvieron acceso a servicios veterinarios gratuitos a través del Chucho Móvil como consultas, vacunación y desparasitación.

También, disfrutaron del concurso de disfraces y donaron alimento para mascotas; además, respaldaron a TUX Bazar Juvenil, donde emprendedoras y emprendedores locales ofrecieron diversos productos.