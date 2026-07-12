Realizan Concurso de OratoriaVox Vivacis 2026

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Chiapas, fue sede del Concurso Estatal de Oratoria Vox Vivacis 2026, un espacio dedicado a impulsar el liderazgo, la expresión oral y el pensamiento crítico de las y los jóvenes chiapanecos.

Durante el acto inaugural, el presidente del Comité Directivo de la CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, dio la bienvenida a las autoridades, participantes, docentes, padres de familia y representantes de diversos sectores, destacando que para la cámara es un honor albergar un evento que apuesta por el mayor patrimonio del estado: su juventud.

Compromiso

El dirigente empresarial señaló que abrir las puertas de la cámara para este certamen refleja el compromiso del organismo con la formación integral de las nuevas generaciones, al reconocer que la oratoria fortalece habilidades fundamentales como la comunicación, el liderazgo, la capacidad de argumentar, el respeto al diálogo y la construcción de acuerdos.

Por su parte, la directora del Instituto de la Juventud (Injuve) del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Gabriela Robles D’Amico, resaltó la importancia de promover iniciativas que impulsen el talento juvenil y contribuyen a formar ciudadanos más participativos, críticos y comprometidos con el desarrollo de la sociedad.

Asimismo, el representante del Instituto Nacional de Oratoria Vox Vivacis, Erik Trejo, agradeció la anfitrionía de la CMIC Chiapas, resaltando la suma de esfuerzos para promover la educación, la formación integral y el liderazgo de las y los jóvenes, al considerar que el desarrollo del estado requiere ciudadanos preparados, con valores, visión y vocación de servicio.