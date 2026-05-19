Realizan cuarta edición del Chatarratrón

Del 17 al 31 de mayo, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez mantiene activa la cuarta edición del Chatarratrón, una campaña de acopio de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso.

De acuerdo con Ana Camacho Rincón, directora de Movilidad Urbana y Educación Ambiental, durante las últimas tres ediciones, se recolectaron 68 toneladas de estos materiales.

Se trata de una iniciativa que busca prevenir daños al suelo, agua y aire mediante el manejo adecuado de estos residuos peligrosos.

La jornada se realiza del 17 al 31 de mayo, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y contempla distintos puntos de acopio distribuidos en la capital chiapaneca.

“Todos aquellos aparatos que tengan baterías o requieran energía eléctrica pueden ser entregados en los centros de acopio”, explicó la funcionaria.

Evitar daños almedio ambiente

Subrayó que estos residuos no deben ser desechados junto con la basura doméstica, ya que contienen materiales y sustancias peligrosas.

“Cuando estos aparatos llegan al relleno sanitario, con el tiempo liberan sustancias tóxicas que dañan el suelo, el agua y el aire”, señaló.

Indicó que el material recolectado es entregado a las empresas especializadas Cercos y Recitrac, encargadas de clasificar y dar tratamiento adecuado a cada componente.

Recolección

La directora destacó que el programa no es nuevo, pero en la actual administración municipal se ha fortalecido, particularmente durante los fines de semana, para facilitar la participación ciudadana.

Hasta el momento, las tres ediciones anteriores han permitido recolectar un total de 68 toneladas de residuos electrónicos.

“Esperamos que con el tiempo llegue un punto en el que disminuya la cantidad recolectada, lo que significará que la población tiene un mejor control y manejo de estos residuos”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a las familias tuxtlecas para revisar sus hogares y llevar todos aquellos aparatos que ya no utilizan.