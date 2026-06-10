Realizan feria ambiental en Berriozábal

Con el propósito de generar conciencia ecológica, sobre todo entre las juventudes, infancias y padres de familia, se realizó la Feria Ambiental Interactiva en Berriozábal, informó la secretaria de Medio Ambiente de dicho municipio, Juana García Palomares.

La funcionaria explicó que se solicitó a la Secretaría de Educación (SE) en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria que autorizaran la participación de algunos grupos escolares.

Aunque no fue posible incluir a todos los planteles, en la feria participaron 30 centros educativos de estos niveles, además de telesecundaria.

Certamen

Estas escuelas expusieron los trabajos realizados dentro del proyecto “Berriozábal Vive Limpio”, derivado del concurso convocado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para impulsar municipios limpios.

De un total de 38 centros educativos invitados, 30 decidieron obtener el distintivo de Escuela Modelo. Como parte de su labor, los alumnos desarrollaron composta para la separación de residuos, jardines polinizadores, huertos escolares y acciones para fomentar una cultura del agua.

La feria se realizó en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. García Palomares también destacó que el municipio fue reconocido por la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) con el Mérito Ambiental Faustino Miranda.

La funcionaria subrayó que esta distinción representó un compromiso que los inspira a seguir trabajando en la conservación de los recursos naturales.

Reservas

Finalmente, recordó que Berriozábal cuenta con tres reservas: la de El Ocote, Villa de Allende y La Pera.

En estas áreas habitan especies endémicas que requieren protección, además de que las zonas altas producen agua que beneficia a la metrópoli, generan oxígeno y refugio para la fauna local, particularmente las aves.