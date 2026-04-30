Realizan foro educativo “La universidad del futuro”

Ante los desafíos que enfrentarán las universidades públicas en los próximos años, la universidad realizó el foro educativo “La universidad del futuro: Unach 2050”.

Este evento se concibió como un espacio de análisis, diálogo y construcción colectiva de esta visión, convocando a autoridades universitarias, expertos nacionales e internacionales, representantes del sector productivo y la comunidad académica, que se dieron cita en el Centro de Convenciones Universitario “Dr. Manuel Velasco Suárez”.

A través de cuatro paneles temáticos, el encuentro abordó la transición del modelo tradicional al ecosistema inteligente de aprendizaje, la educación superior como bien público, la Unach como agente de transformación social y la gobernanza universitaria en la era de la inteligencia artificial.

Durante su participación, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que las instituciones tienen que adaptarse a las necesidades que surgen de estos cambios, sembrando conocimiento en la milpa del futuro, cuidando el crecimiento de los jóvenes y cosechando un alma colectiva próspera y llena de gloria para nuestros pueblos.

Destacó el hecho de que los cambios han sido progresivos, pero a una velocidad sin precedentes, por lo que es necesaria la adaptación y la búsqueda de adelantarse a ellos, cubriendo las necesidades de actualización y formación docente, las cuales tienen que traducirse en políticas públicas en las universidades.

Herramientas para la competitividad

Al respecto, la directora General del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), María Guillermina Alvarado Moreno, comentó que la educación no termina en el aula y la universidad debe dotar a las personas de las herramientas necesarias para ser competitivas.

En este mismo tenor, el director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, adscrito a la Subsecretaría de Educación Superior Federal, Carlos Iván Moreno Arellano, resaltó que además de buscar ampliar la cobertura en la educación superior, se debe lograr que las juventudes alcancen su meta de convertirse en profesionales y hacerlo a través con una oferta académica pertinente, que les permita ser agentes de cambio en sus localidades.