Realizan Foro “Temporada de Lluvias y Ciclones”

Con la finalidad de salvaguardar la vida de la población, sus bienes y el entorno mediante un enfoque integral de gestión de riesgos de desastres, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Protección Civil (PC) municipal, realizó con éxito el Foro de Protección Civil Municipal “Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026”, espacio en el que se socializaron recomendaciones preventivas dirigidas a la población e integrantes de los Comités Humanistas ante fenómenos hidrometeorológicos.

Al hacer uso de la palabra, el titular de la Secretaría de Protección Civil (PC) municipal, Luis Demetrio Martínez López, expuso que siguiendo las indicaciones del alcalde Yamil Melgar Bravo, la Estrategia Regional de Reducción de Riesgos ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales se establece como una herramienta orientadora de los organismos y dependencias participantes dentro del Consejo Municipal de PC, permitiendo atender emergencias y reducir el impacto de los fenómenos hidrometeorológicos que pudieran presentarse en la región Soconusco.

El conocimiento es clave

Asimismo, resaltó que el conocimiento de los principales aspectos relacionados con estos fenómenos, la difusión de la cultura de la prevención entre la ciudadanía, así como la aplicación de medidas preventivas y de adaptación al cambio climático, contribuyen significativamente a la reducción de daños y pérdidas.

Acompañado por los regidores Camila Morales Asencio, Juan Carlos D’Amiano Solís, Rosa Cortés Rueda, Janeth Leticia Luengo Sánchez, Adriana Blas Solís y Bertha Moreno Espinosa, el servidor público municipal manifestó que las colonias, fraccionamientos y comunidades resilientes son aquellas que identifican, comprenden y reducen sus riesgos, logrando resistir los impactos de los desastres y recuperarse de manera rápida, segura y sostenible.

Ante representantes de la Secretaría de Marina (Semar), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, se destacó la importancia del trabajo coordinado entre instituciones y ciudadanía para fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia.