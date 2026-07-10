Realizan jornadas de reforestación

Con la siembra de más de dos mil árboles de Pino Ayacahuite por parte del Programa para la Protección y la Restauración de ecosistemas y Especies Prioritarias (Prorest) en este importante pulmón de la frontera sur de México, participaron personal técnico de la Reserva de la Biosfera del Volcán Tacaná y miembros de la agrupación, quienes solicitaron el beneficio para la zona donde se encuentran sus parcelas.

De acuerdo con la información proporcionada por el personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), señalaron que durante las jornadas realizadas en días pasados se sembraron más de dos mil plantas de Pino Ayacahuite.

Dijeron que los sitios de restauración se encuentran en terrenos con alta pendiente, por lo que fue necesario caminar cerca de 30 minutos para llegar, transportando las plantas producidas en el vivero forestal comunitario.

Proceso

Señalaron que el trabajo de restauración no se limita al día de la siembra, ya que cada planta es resultado de un proceso que inicia con la colecta de semillas en el bosque de pino de la Reserva, a tres mil 200 metros sobre el nivel del mar y continúa con la producción y manejo en vivero, la identificación de áreas prioritarias para restaurar, y culmina con el establecimiento, monitoreo y seguimiento en campo.

Esfuerzo

Autoridades del Área Natural Protegida (ANP) destacaron que cada planta que hoy crece en estos sitios refleja el esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo de quienes participan en el programa.

“Acciones como estas contribuyen a la recuperación de los ecosistemas, fortalecen la conservación de los recursos naturales y nos recuerdan que el cuidado de nuestros bosques es una responsabilidad compartida”, abundaron.

Mencionaron que estas acciones buscan proteger y restaurar ecosistemas y especies prioritarias, mediante la participación directa de las comunidades que habitan en la Reserva de la Biosfera del Volcán Tacaná.