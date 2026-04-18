Realizan jornadas integrales en colonias

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez mantiene operativos semanales de descacharrización, fumigación y servicios médicos en colonias; en 2025 se recolectaron más de 5 mil toneladas de residuos y este año ya suman cerca de 500.

El titular de la Secretaría de Salud municipal, Marco Antonio Ordóñez Juárez, detalló que, a través del programa “Retos en Salud Pública”, el municipio ha intensificado las jornadas de descacharrización y atención comunitaria en distintas colonias.

Durante 2025 se recolectaron alrededor de 5 mil 300 toneladas de cacharros, mientras que en lo que va de 2026 ya se han retirado cerca de 500 toneladas más.

Entre los residuos más comunes destacan llantas, con más de 35 mil acopiadas, así como muebles viejos, electrodomésticos en desuso y grandes cantidades de plástico.

“Todo eso se convierte en refugio para mosquitos. Entre más limpio esté el entorno, menor es el riesgo dentro de los hogares”, explicó.

Servicios ofertados

Cada miércoles, brigadas municipales recorren colonias con una oferta de servicios que incluye vacunación, consultas básicas, orientación nutricional y odontológica, así como ultrasonidos para mujeres embarazadas.

A esto se suma el “ChuchoMóvil”, una unidad que brinda vacunación y desparasitación a perros y gatos, en un intento por ampliar la cobertura de salud más allá de las personas.

Por las tardes, las jornadas se complementan con fumigación en las zonas intervenidas, cerrando un ciclo que busca reducir criaderos de mosquitos y atender factores de riesgo de manera simultánea.

Chuleando Tuxtla

En paralelo, los viernes se integran al programa Chuleando Tuxtla, donde distintas áreas del ayuntamiento participan en labores de limpieza urbana: recolección de residuos en calles y parques, poda de áreas verdes y retiro de escombros.

Por un lado, se siguen indicaciones de la Secretaría de Salud estatal para atender zonas prioritarias; por otro, se incorporan solicitudes directas de ciudadanos, comités vecinales y organizaciones que buscan llevar estas jornadas a sus comunidades.