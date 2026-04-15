Realizan la 13.ª Activación Física Universitaria

Más de dos mil 500 jóvenes, docentes y personal de administración, participaron en la 13.ª Activación Física Universitaria, organizada por la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria (Siresu) de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en Tapachula.

En la actividad se contó con la participación entusiasta de autoridades universitarias, encabezadas por el rector Oswaldo Chacón Rojas, quien al dirigirse a la comunidad ocelote destacó el papel fundamental de la salud física, mental y emocional en las que el deporte y el ejercicio es fundamental.

“Celebro el que estemos acá, debemos aprovechar actividades como estas porque además, nos sirve para estar más unidos, y a promover la sana convivencia entre universitarios”, apuntó Chacón Rojas, ante las juventudes, directivos, promotores deportivos, personal docente y administrativo del Campus IV.

Compromiso

Por su parte, la titular de la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria (Siresu-Unach), Mónica Guillén Sánchez, expresó su beneplácito por la participación de los estudiantes en esta activación física, porque demuestra que además de aprender y formarse como futuros profesionistas, están comprometidos con su salud y bienestar.

Como invitada especial, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, invitó al estudiantado a aprovechar el aprendizaje en las aulas, dado que están en una institución de calidad como es la Unach.