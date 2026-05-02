Realizan Mundialito del Día de las Niñas y los Niños

En la Plaza de la Constitución de Villaflores se llevó a cabo el festival “Mundialito del Día del Niño y de la Niña”, organizado por el Ayuntamiento de Villaflores a iniciativa de la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, para festejar a la niñez villaflorense este 30 de abril.

Los diferentes departamentos del ayuntamiento prepararon dinámicas con temática del Mundial de Futbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. En cada espacio se desarrollaron actividades recreativas, deportivas y educativas, con el objetivo de brindar un momento de alegría y convivencia a las niñas y los niños.

Juegos y actividades culturales

Durante el festival se instalaron diversas modalidades de futbol, como futbol con la mano, futbolitos, manta gol, futbolito humano, tiro a botellas, “atinando al rostro de Donald Trump” y “despeja el área”. También hubo actividades culturales como juegos de balero, exhibición de carros elaborados con latas y botellas de plástico, así como un área para montar caballos, pinta caritas, jugaron a usar el manómetro, entre otras actividades.

Las y los niños fueron registrados desde su ingreso y recibieron un gafete con sus datos para participar en la rifa de regalos realizada al final del evento. Además, disfrutaron del show del payaso Moyín y de alimentos como paletas, helados, chicharrines, pizza y aguas frescas, en un ambiente lleno de diversión y entusiasmo.