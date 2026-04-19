Realizan presentación literaria sobre la vejez

En el marco de la Feria de San Marcos 2026 en la capital chiapaneca, se llevó a cabo la presentación del libro “Una frazada para el invierno”, de la autora Luz María Rubio Nájera, una obra que invita a reflexionar sobre el envejecimiento y las condiciones necesarias para llegar a la vejez con dignidad e independencia.

Durante el encuentro literario, Rubio Nájera, maestra de formación y en la actuallidad jubilada, explicó que el libro no busca ser una guía rígida, sino un punto de partida para cuestionar cómo se construye la vida a largo plazo.

“Es una invitación a reflexionar qué estamos haciendo hoy para nuestro futuro y también para quienes nos preceden”, señaló.

Temas

La obra está estructurada en seis apartados que abordan desde datos estadísticos sobre el envejecimiento en México, hasta aspectos emocionales, físicos y financieros.

Además, destacó que uno de los ejes centrales es la preparación emocional.

“Se trata de construir una fortaleza desde todas las etapas de la vida, para no depender de otros en lo emocional cuando se llegue a la vejez”, mencionó.

El libro también toca temas como la salud preventiva, la importancia de evitar excesos desde edades tempranas y la necesidad de planificar económicamente el futuro, en un contexto donde no todas las personas cuentan con una pensión.

Escenarios

Además, plantea escenarios sobre dónde y cómo vivir en la vejez, desde la convivencia con hijos, hasta la posibilidad de vivir en soledad o en espacios asistenciales.

Desde otra perspectiva, la escritora y médica salubrista Margarita Aguilar Ruiz subrayó la relevancia del libro en el ámbito de la salud pública.

Consideró que la obra rompe con la tendencia de centrar la literatura en la juventud y el éxito inmediato, al tiempo que aporta información actualizada sobre economía del envejecimiento y cuidados de la salud.

Es un proceso

“Este libro nos recuerda que el envejecimiento debe pensarse desde la adolescencia. No es algo que empieza a los 50 años, sino mucho antes, con hábitos, alimentación y actividad física”, subrayó.

En ese sentido, advirtió que problemáticas como la diabetes o la hipertensión reflejan, en muchos casos, la falta de prevención a lo largo de la vida.

Finalmente, ambas participantes coincidieron en que hablar de estos temas sigue siendo necesario en una sociedad que envejece rápido, pero que aún no se prepara lo suficiente para ello.