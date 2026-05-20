Realizan primera procuración multiorgánica en HGZ 2

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó este lunes la primera procuración multiorgánica en la historia del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, en Tuxtla Gutiérrez, hecho sin precedentes para este nosocomio con más de cinco décadas de servicio en la entidad.

La donación fue posible gracias a la voluntad altruista de Rogelio “N”, de 48 años, originario de Tuxtla Gutiérrez y de oficio ingeniero en electrónica, quien en vida expresó a su familia su deseo de convertirse en donador de órganos y tejidos.

Diagnóstico

Él presentó hemorragia cerebelosa izquierda con irrupción ventricular, hidrocefalia y edema cerebral, además de diagnóstico clínico de muerte encefálica confirmado mediante prueba de apnea positiva, conforme a los protocolos médicos establecidos.

La procuración multiorgánica permitió obtener riñones y córneas que fueron trasladados a la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, así como tejido óseo y piel destinados al Instituto Mexicano de Biotecnología, con el propósito de beneficiar a pacientes en espera de un trasplante o tratamiento especializado.

El doctor Ernesto Arturo Yáñez Cruz, coordinador hospitalario de Donación y Trasplantes del HGZ No. 2, explicó que este procedimiento representa el resultado de la promoción permanente de la cultura de donación voluntaria de órganos entre la población derechohabiente del IMSS. Destacó que durante 2025 se habían concretado dos procuraciones de córneas en este hospital, por lo que esta intervención marca un precedente histórico para la unidad médica.

Añadió que en la procuración participaron tres equipos quirúrgicos especializados, dos provenientes de la Ciudad de México y uno de Chiapas, mismos que trabajaron de manera coordinada para realizar el procedimiento con estricto apego a protocolos médicos, éticos y legales.