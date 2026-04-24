Realizan procuración de órganos en Tapachula

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo la procuración de riñones en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, en Tapachula, en beneficio de pacientes en lista de espera, con lo que consolidó su compromiso con la atención médica y la donación altruista de órganos.

Los dos riñones procurados fueron trasladados al Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde serán destinados a pacientes en espera de un trasplante, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Estas acciones se alinearon a la iniciativa impulsada por el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, para fortalecer los programas de donación y trasplantes en el país, promoviendo una cultura de solidaridad entre la población derechohabiente.

Donador

El donador fue un hombre de 44 años, originario del municipio de Villacomaltitlán, quien fue diagnosticado con muerte encefálica. Gracias a la decisión solidaria de su familia, fue posible realizar este procedimiento que permitió mejorar la vida de otras personas.

Para la realización de este acto médico, un equipo multidisciplinario de especialistas se trasladó a la unidad hospitalaria, donde efectuó la procuración bajo estrictos protocolos de seguridad y calidad, con respeto en todo momento a la dignidad del donador.

El titular del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, destacó que la donación de órganos es un acto de generosidad que trasciende y permite salvar vidas, por lo que hizo un llamado a la población a informarse y sumarse a esta cultura solidaria.

Reconocen al personal

Por su parte, el director del HGZ No. 1 “Nueva Frontera”, Diego Alberto Choel Molina, reconoció la labor del personal médico, de enfermería y de apoyo que participó en el proceso, así como la sensibilidad de la familia donadora, cuyo gesto hizo posible que se realizara con éxito.

La hija del donador expresó que, en medio del dolor, su familia decidió decir sí a la donación como una forma de honrar la vida de su padre y ayudar a otras personas: “Sabemos que una parte de él seguirá viviendo en alguien más, y eso nos da consuelo”.

Más información

Para más información, las personas interesadas pueden consultar los sitios oficiales del Cenatra https://www.gob.mx/cenatra o del IMSS http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.

El IMSS en Chiapas reitera su invitación a la población para informarse sobre la donación de órganos y convertirse en donadora altruista, a fin de seguir salvando vidas mediante decisiones solidarias.