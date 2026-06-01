Realizan proyecto de producción de hortalizas

Planteando integrar de forma armónica la producción de hortalizas con la apicultura sostenible y generar un modelo de economía circular que no solo garantice el abasto de alimentos sanos, sino que mejore los ingresos de las familias en situación de vulnerabilidad, un grupo de investigadores realiza trabajos en Chiapas.

El grupo de trabajo transdisciplinario que lidera este esfuerzo, está integrado por las y los investigadores: Julieta Grajales Conesa, José Alfonso López García, Víctor Jesús Albores Flores y Antonio Aguilar Trujillo.

Silenciosa labor

Los investigadores señalaron que la seguridad alimentaria y la conservación de los ecosistemas en Chiapas dependen, en gran medida, de la silenciosa labor de los polinizadores y del empoderamiento de las comunidades rurales.

Con esta premisa como eje transversal, el proyecto científico titulado Seguridad Alimentaria en Chiapas Hacia la Producción Sostenible de Productos de la Colmena y Hortalizas para la Inclusión Social Comunitaria, avanza firmemente en su fase de diagnóstico y transferencia de tecnología a lo largo del territorio estatal.

Como parte de las acciones estratégicas de vinculación e inclusión social, el equipo de investigación conmemoró el Día Mundial de las Abejas mediante la jornada educativa Guardianes de las Abejas.

Diagnóstico en campo

Para diseñar estrategias precisas de capacitación agrícola y apícola, el proyecto adscrito a la Escuela de Sistemas Alimentarios del Campus IV de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), realiza un extenso monitoreo en campo que permite diagnosticar de primera mano las necesidades tecnológicas de los productores locales.

Al fusionar la investigación técnica directa en las comunidades con la educación ambiental de los futuros tomadores de decisiones, esta iniciativa no solo busca asegurar la producción de alimentos sanos en el corto plazo, sino proteger el patrimonio natural y apícola de Chiapas para las próximas generaciones.